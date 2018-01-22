Кого можно считать коллаборантами? Мнение жителей Покровска и Краматорска. Новости

Мнение жителей Покровска и Краматорска (Донецкая обл.) о том, кого можно считать коллаборантом на неподконтрольной Украине территории, разделились. Большинство респондентов выступили против законодательной инициативы в виде закона о коллаборационизме. Об этом свидетельствует опрос, проведенный ТК «Донбасс».

В Покровске на вопрос, можно ли считать жителей неподконтрольного Донбасса коллаборантами, как это предлагают инициаторы законопроектов о коллаборационизме, ответили так:

«Я их судить не могу, это их решение, им виднее, но я считаю, это неправильно»;

«Ну, они виноваты в том, что они там жили всю жизнь? У них там семья, у них там работа, у них там жилье. Они всю жизнь прожили там, взрослые, пенсионеры. Они все равно продолжают жить там. Что им бросать все и идти в неизвестность? Я считаю, что это неправильно»;

«Что она выходила стреляла, подрывала? Тот учитель, тот врач – они ж не занимались этим. А можно всех огульно террористами причислить – от новорожденного и до старика»;

«Ничего с этими людьми не надо делать, никто не виноват в этом. Люди должны жить, как жили, и работать, как работали».

В Краматорске реакция на законопроекты о коллаборационизме следующая:

«Не пособники, потому что они (работники «МЧС» и «полиции», врачи, учителя) помогают тем людям, которые остались на неподконтрольной территории Украины. Это не коллаборанты. По мнению нашей Верховной Рады, они все у нас коллаборанты, а, по-моему, это люди, которые не могут или у них не получилось выехать, или не хотят [выезжать], по своей или не по своей возможности. Заложники обстоятельств, можно так сказать»;

«Думаю, суд разберется. У нас сейчас нормальное отношение. И отпускают, и помилуют. Порошенко обещает помиловать, значит, какая-то справедливость есть»;

«Да, я считаю, что люди, которые всячески содействуют террористам, и угрожают Украине, конечно, они заслуживают наказания. Я поддерживаю этот закон. Если такой закон принимается, то те люди, которые только рассматривают пособничество, может быть они задумаются, и не будут совершать ошибок. Пресечение терроризма – это и есть шаг на пути к миру и к восстановлению целостности Украины».

Напомним, что в Верховной Раде Украины зарегистрированы три законопроекта по теме коллаборационизма*. Так, 9 марта 2017 года был зарегистрирован первый законопроект № 6170 « О запрете коллаборационизма» (инициатор – народный депутат Игорь Лапин).

20 декабря группой народных депутатов (среди которых и Игорь Лапин) был зарегистрирован проект закона № 7425 «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», который определяет основную терминологию относительно сотрудничества с врагом и выделяет 9 основных направлений ограничений прав для лиц, причастных к коллаборационизму. Правозащитники обеспокоены, что данный законопроект может превратиться в карательный инструмент, и никак не будет способствовать реинтеграции Донбасса. Общественники считают, что законопроект № 7425 разжигает межрегиональную рознь.

28 декабря 2017 года свой законопроект подала народный депутат Наталья Веселова. Законопроект №7425-1 «Об установлении справедливости и наказания виновных в военных преступлениях по событиям на территории Донецкой и Луганской областей» предполагает полную амнистию всех, кто не связан с военными преступлениями на Донбассе.

*Коллаборационизм (фр. collaboration – «сотрудничество») – осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству. Термин чаще применяется в более узком смысле: сотрудничество с оккупантами.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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