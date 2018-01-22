На каких трассах Донетчины сегодня гололед. Новости

На каких трассах Донетчины сегодня гололед

22.01.18 16:47dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На автодорогах Донецкой области наблюдается гололед вследствие изменения погодных условий. Об этом сегодня, 22 января, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

В частности, указаны такие автомобильные дороги общего пользования: «Славянск – Донецк – Мариуполь», «Покровск – Бахмут – Михайловка» и трассы областного значения: «Покровск – Шевченко», «Покровск – Гришино», «Григорьевка – Межевая – Покровск»,«Мирноград – Гродовка к Н-20».

Правоохранители напоминают водителям о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. «Необходимо быть очень осторожными на дорогах, особенно в темное время суток, учитывать состояние дорожных условий», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ближайшие двое суток на территории Донецкой области ожидается существенное осложнение погодных условий.

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