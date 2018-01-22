Жебривский рассказал, как в Бахмуте отметили День Соборности (Фото). Новости

В Бахмуте (Донецкая обл.) по случаю Дня Соборности, несмотря на непогоду, прошли торжественные мероприятия, в частности, символический ход единения. Об этом сегодня, 22 января, сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«"Во дворе холодно, а в душе тепло". Так сказал мне 10-классник Матвей, который нес со мной флаг, идя символическим ходом единения, организованном в Бахмуте по случаю Дня Соборности», – отметил губернатор.

По его словам, 22 января для Украины – знаковый день. «Сто лет назад, в 1918-м, был принят Четвертый Универсал, провозгласивший независимость Украинской Народной Республики. И уже через год, 22 января 1919 года, УНР и ЗУНР подписали Акт Соединения – украинцы по оба берега Днепра, которые в разное время находились в составе разных империй, осуществили извечную мечту – жить в едином соборном украинском государстве», – написал Жебривский.

Также губернатор рассказал, что в Бахмуте, кроме торжественных мероприятий, посетил 18-ю общеобразовательную школу имени Героя Украины Дмитрия Чернявского – молодого парня, убитого в Донецке во время проукраинского митинга 13 марта 2014 года. «В школе, где в свое время учился Дмитрий, сейчас открыт музей его имени», – отметил он.

«Считаю главной победой Украины то, что родились ее новые Герои», – добавил Жебривский.

Ранее сообщалось, что флаг Украины на десятках гелиевых шаров запустили в небо над Станицей Луганской, и он по ветру полетел в сторону неподконтрольного Луганска.