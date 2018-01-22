Есть вопросы: Тука о работе СБУ и контрразведки с освобожденными пленными. Новости

С освобожденными из плена «Л/ДНР» пленными продолжают работать представители Службы безопасности Украины и военной контрразведки. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«Знаю, что к некоторым и военнослужащим, и гражданским есть обоснованные вопросы, как со стороны Службы безопасности, так и военной контрразведки. Вопросы об измене, о самовольном оставлении мест несения службы – к военным. К гражданским – сотрудничество с террористическими организациями, финансирование терроризма и передача информации о передвижении военных частей ВСУ», – сказал он.

По его словам, освобожденные из плена «Л/ДНР» заложниками в Украине могут оказаться на скамье подсудимых. «Если человек совершил преступление, абсолютно вероятно. Он должен отвечать за это, согласно действующему законодательству. И тот факт, что он удерживался, как говорят на востоке, на подвале, а сейчас может предстать перед судом Украины, это абсолютно нормальное явление», – считает Тука.

Как сообщалось ранее, 18 января в Минске на первой в этом году встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу стороны обменялись списками удерживаемых лиц. На очередной обмен пленными «ДНР» запросили 84 человека.

Напомним, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала 273 человека в обмен на 74 заложника. Однако одна украинка по семейным обстоятельствам отказалась выезжать на подконтрольную территорию и приняла решение остаться в Донецке. При этом 7 человек в день обмена отказались ехать в «Л/ДНР».

Ранее сообщалось, что в украинских медицинских учреждениях остаются 46 из 73 освобожденных с неподконтрольного Донбасса пленных.

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