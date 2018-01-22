Накануне встречи с Сурковым Волкер может приехать на Донбасс. Новости

Новая встреча спецпредставителя президента США по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым может состояться 26 января. Об этом сообщил дипломатический источник в Вашингтоне, сообщает российский «Коммерсант».

Он также добавил, что накануне этой даты (предположительно, 24 января), Курт Волкер может посетить Украину и, в частности, съездить на линию разграничения на Донбассе.

Издание также сообщает, что на прошлой неделе источник, знакомый с ситуацией,сообщил, что встреча Курта Волкера и Владислава Суркова может пройти в Белграде «после 25 января». Он сообщил, что американская сторона настаивает на обсуждении вопроса о миротворцах на Донбассе. «Модальность миссии, а также политический процесс и очередной раунд обмена пленными могут стать ключевыми темами переговоров», – цитирует источник издание.

Напомним, что экс-посол США в Украине Джон Хербст заявил, что США через своего специального представителя Курта Волкера предлагают России «не зацикливаться на политических аспектах урегулирования» Минских договоренностей и настаивают на миротворцах ООН на всей территории Донбасса, в РФ с этим не согласны.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предлагает перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта в Украине. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Читайте также: