Жестоко били и пытали: История освобожденного из плена «ДНР». Общество

В Мариуполе (Донецкая обл.) вчера, 21 января, встретили освобожденного из плена «ДНР» Михаила Соболева (на фото). Мужчина провел 11 месяцев в подвале.

Теперь он возвращается к родным. Мужчина улыбается и не хочет вспоминать о плохом. Но и забыть о том, что пережил, говорит, никогда не сможет. «Сырость, грибок, плесень – полуподвал. Еда – лучше, наверное, свиней кормят. Получищенная, полугнилая картошка. Морально давили. Гимн России включали, укропами нас называли, немцами. Но мы на это не обращали внимания», – рассказал он.

Михаила похитили в родном Донецке. Обвинили в «шпионаже». Надели на голову мешок и поместили в СИЗО. В городе у него остались жена и родители. Михаил вспоминает, первое время было очень тяжело. Его жестоко били и пытали. «В камере – мы втроем. У нас был девиз "Держаться, ждать и надеяться". Там родственники много помогали. Если приходили передачки, значит дома все хорошо», – поделился он.

Пока мужчина сидел в СИЗО, а потом в колонии, у него родился внук. Вчера Михаил и Ванечка увиделись в первый раз. Племянница бывшего пленного рассказала, радостную новость дедушка узнал не сразу. «Он был очень счастливый и сказал, что появился смысл вернуться и думать о хорошем», – вспоминает она.

Кошмары снятся Михаилу до сих пор. Даже ночью в поезде Киев-Мариуполь.

Из освобожденных 27 декабря пленных трое уже вернулись в Донецкую область. Еще одного скоро ожидают увидеть в Мариуполе. «Часть наших пленных освобождена. Это только первый этап, первое задание. Следующие этапы очень важные. Необходимо, чтобы подключились и органы местного самоуправления, и общество. Это адаптация бывших пленных. Дополнительное задание для нас – это трудоустройство этого человека. Будем содействовать его трудоустройству», – сообщил советник председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Дмитрий Ляшов.

Теперь Михаил Соболев хочет начать жизнь заново. Найти работу и вернуться в Донецк. Это произойдет, когда город будет снова под украинским флагом.

По материалам видеосюжета «Телеканал ТV-7 Мариуполь» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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