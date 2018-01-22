Сепаратисты и коллаборанты на Донбассе. В чем разница?. Новости

Понятия «сепаратизм» и «коллаборационизм» значительно отличаются, и к Донбассу более применим именно второй термин. Об этом в эфире ТК «Донбасс» рассказал общественный активист, соавтор законопроекта №7425 «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма» Виталий Овчаренко.

«Так называемая общественная организация "Донецкая народная республика" до начала боевых действий в Донецке – это было 10-15 каких-то непонятных маргиналов во главе с Пургиным, которые ни на что не влияли, только проводили какой-то непонятный митинг раз в год. Что значит их флаг и их символика 99% дончан вообще не знали. По сути, эта организация была фейком, которую российская пропаганда с началом боевых действий вытянула, и стала ее использовать», – говорит он.

По его словам, разница в определениях сепаратизма и коллаборационизма значительная. «Сепаратизм – это понятие, которое берет на вооружение желание людей отделиться от государства. Я 10 лет жил в Донецке и всю свою жизнь на Донбассе, я не видел большого желания отделиться от Украины. А коллаборационизм – это уже умышленное сотрудничество с оккупантом. То, что мы видим сейчас на Донбассе, это не сепаратизм, это коллаборационизм», – продолжает Овчаренко.

Он считает, что определение «сепаратизм» использует российская пропаганда для искажения происходящих на неподконтрольном Украине Донбассе событий. «Чтобы внешнюю агрессию Российской Федерации представить, как гражданскую войну. Мы идем в российском дискурсе, попадаем на их уловку. Называя коллаборантов сепаратистами, мы идем в этой канве гражданской войны, подыгрывая российской пропаганде, таким образом показывая, что это не атака России, а наш "внутренний конфликт". Но это же не так», – считает он.

Напомним, что в Верховной Раде Украины зарегистрированы три законопроекта по теме коллаборационизма*. Так, 9 марта 2017 года был зарегистрирован первый законопроект № 6170 « О запрете коллаборационизма» (инициатор – народный депутат Игорь Лапин).

20 декабря группой народных депутатов (среди которых и Игорь Лапин) был зарегистрирован проект закона № 7425 «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», который определяет основную терминологию относительно сотрудничества с врагом и выделяет 9 основных направлений ограничений прав для лиц, причастных к коллаборационизму. Правозащитники обеспокоены, что данный законопроект может превратиться в карательный инструмент, и никак не будет способствовать реинтеграции Донбасса. Общественники считают, что законопроект № 7425 разжигает межрегиональную рознь.

28 декабря 2017 года свой законопроект подала народный депутат Наталья Веселова. Законопроект №7425-1 «Об установлении справедливости и наказания виновных в военных преступлениях по событиям на территории Донецкой и Луганской областей» предполагает полную амнистию всех, кто не связан с военными преступлениями на Донбассе.

*Коллаборационизм (фр. collaboration – «сотрудничество») – осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству. Термин чаще применяется в более узком смысле: сотрудничество с оккупантами.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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