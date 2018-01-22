«Госслужащие ЛНР» останутся без надбавки еще один год. Новости

В «ЛНР» сегодня, 22 января, «депутаты народного совета» рассмотрели и приняли «закон "О внесении изменений в статью 69 закона Луганской народной республики "О государственной гражданской службе Луганской народной республики"», которым регулируются вопросы оплаты труда «гражданского служащего, пишут местные интернет-ресурсы.

«Председатель комитета по вопросам законодательной и нормотворческой деятельности, государственного строительства, инновационной и регуляторной политики, местного самоуправления и организации работы народного совета ЛНР» Денис Колесников отметил, что изменения приняли, чтобы некоторые положения закона «О государственной гражданской службе Луганской народной республики» вступили в силу позже, чем было задумано.

Речь идет о «статьях №47 и №48 этого закона», которые регулируют оплату профессиональной служебной деятельности и порядок формирования фонда оплаты труда «гражданских государственных» служащих. «Законом устанавливается, что статьи 47 и 48 закона, регулирующие вопросы оплаты труда гражданского служащего, вступают в силу не с 1 января 2018 года, а с 1 января 2019 года», – сказал Денис Колесников.

В этих статьях, в частности, указы виды и размеры надбавок, которые предусмотрены для «государственных гражданских служащих» и описываются принципы формирования фонда для выплат надбавок.