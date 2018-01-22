Как будто отбирали возле пивнушек: В «ЛНР» обсуждают сборы резервистов. Новости

В «ЛНР» мужчин возрастом до 50 лет призывают на двухнедельные военные учения для переподготовки. Об этом сегодня, 22 января, сообщают жители в социальных сетях.

«У нас на шахте получили повестки 70% рабочих», – отмечает Любовь Дмитриева, жительница пгт Бирюково (временно неподконтрольная Украине территория Луганской области).

19 января «и.о. начальника управления народной милиции ЛНР» Михаил Филипоненко подтвердил, что военные сборы резервистов начались на прошлой неделе. «Особое внимание в ходе сборов уделяется способности воинских частей организованно принять личный состав запаса и организации всестороннего обеспечения», – сказал в ходе брифинга в Луганске Филипоненко.

Другие пользователи соцсетей также подтверждают информацию о сборах, акцентируя, что они идут с нарушениями. «В центр занятости постоянно ходоки с военкомата наведываются и почему-то требуют предоставить им списки безработных кандидатов мужского пола с их контактами. Хорошо еще остались кое-где (в частности, в этом центре занятости) разумные люди, которые разбираются в законах, в которых нет такого положения – предоставлять личные данные. Пока нет, по крайней мере. Хотя это же лнр, закон здесь понятие весьма абстрактное)», – сообщает мужчина, публикующийся под ником «Министерство Укродрг».

Однако те, кто «близок к теме» успокаивают – ничего страшного не происходит, обычные сборы. «Это сборы резервистов. Они сейчас везде проходят. Ничего в этом страшного нет. 2 недели народ пробудет на этих сборах, получат деньги. Все. Есть норма по резервистам. Ее надо выполнить. Каким способом – я не знаю. Отношения к мобилизации, военкоматам не имею. Только к сборам. Не знаю, как в Луганске, в нашем городе с этим строго. Заявлено 150 человек – столько и приехало. Их одели, обули, поставили на довольствие. Еще хочу добавить о контингенте))) Приехали ну прям "элита". Такое ощущение, что отбирали возле пивнушек и мусорников. Есть, конечно, нормальные. Но мало. Скажу одно – сборы проводятся каждый год. В прошлом, наверное, по бумагам провели. И сборы эти никак не означают то, что впереди начало военных действий», – отметила Наталья, которая «имеет отношение к сборам» резервистов.

«Я составляю расписание сборов. Знаю, чем и в какой день люди будут заниматься. А вот людей этих отбирают военкоматы. Или собирают… Не в курсе, как военкоматы работают и откуда берут народ. Так понимаю, там и те, кто служил и уволился, и другие. Но насчет добровольности – сомневаюсь», – добавила Наталья.

При этом она уточнила, что участие в сборах не зависит от «гражданства» паспорта. Например, по ее словам, из прибывших на сборы «паспорт ЛНР» «не у всех есть, вернее – есть у немногих».

Наталья также рассказала, что сборы проходят в городе и на военном полигоне: «Лекционные занятия, практические. Сборы по группам – мотострелки, танкисты, артиллеристы и тд. Практика у всех своя».

Однако жителей такие пояснения не устроили:

Иван: «Наталья, окей, а как вы объясните то, что забирают людей, которые и дня в армии не были? Как вам такой "резерв"?)»;

Карина: «Наталья, к военкоматам отношения не имеете... к сборам имеете, но зачем сборы понятия не имеете... хоть внешне оценили... одели, обули... и на том спасибо».

«Мое личное мнение – войны, какой она была в 2015-м, уже не будет. Строят армию. Пытаются уже который год. Выходит порой коряво. Вот так и со сборами этими и с призывом резервистов… Люди сейчас к нам идут исключительно за зарплатой. Никакой идеологии не осталось. Работать негде – вот и идут», – заключила Наталья.

При этом луганчанин Андрей считает, что данный двухнедельный призыв – «это рекламный трюк от ЛНР, платят по 500 руб./сутки. Неделя – в казарме, неделя на полигоне. Хотят таким образом переманить людей на контрактную основу».

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