Эксперты: Трампу нужна площадка для переговоров с Путиным, а Донбасс – лишь повод. Новости

Заявление президента США Дональда Трампа о предложении переноса переговорного процесса по Донбассу из Минска в Астану (Казахстан) вызвано тем, что Трампу нужна площадка для прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Если же говорить конкретно о Донбассе, то это больше повод, чем причина поиска возможности этого формата. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такое мнение сегодня, 22 января, во время пресс-конференции в Киеве выссказал директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин (на фото слева).

«Астанинская площадка в этом отношении выглядит намного удобнее Минска, главным образом, потому что всякие "дипломатические гиганты", типа [министра иностранных дел Украины] Климкина, не говоря уже о представителях "ДНР", "ЛНР", не будут под ногами путаться, когда серьезные дяди будут договариваться о серьезных вопросах. Тут, на самом деле, судьба Донбасса и судьба Украины – третьестепенная и, собственно говоря, не очень-то относится к теме», – считает Стоякин.

Тем не менее, эксперты отмечают как плюсы, так и минусы такого развития событий. Так, политолог, эксперт КЦПИК Антон Финько считает, что Казахстан – это очень серьезный и успешный игрок на постсоветском пространстве и любое подключение к переговорному процессу Астаны – это хорошо. Тем не менее, есть сомнение, что такое решение на сегодня поддержат. «С одной стороны, подключение Казахстана к переговорному процессу – это очень позитивный фактор, с другой стороны – серьезно данная инициатива не будет воспринята на данный момент», – подчеркнул Финько в ходе пресс-конференции.

Минусом в данном случае станет потеря времени, уверены эксперты, хотя на сегодня и так нет быстрого решения конфликта на Донбассе. «С одной стороны, Астана могла бы, действительно, переломить ситуацию в переговорном процессе. Но любая смена площадок – это заморозка конфликта, это не быстрое решение. Еще раз указывают нам, непосредственно, господин Трамп, что это игра в долгую, и быстрого решения точно ждать не надо», – заключила политолог Александра Решмедилова.

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