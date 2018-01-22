В ОБСЕ подтвердили, что автобус в Еленовке попал под обстрел. Новости

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили, что в неподконтрольной Украины Оленевке Донецкой области автобус с пассажирами попал под обстрел. Об этом сообщил первый заместитель председателя СММ Александр Хуг, пишет «Громадське».

«СММ была на месте инцидента сразу после того, как он произошел. Два человека непосредственно пострадали в инциденте, один из пострадавших вскоре скончался. Сейчас мы выясняем факты инцидента, все факты будут опубликованы в нашем ежедневном отчете», – сказал он.

Хуг не назвал направление, откуда был обстрелян автобус.

На вопрос издания, были еще пострадавшие и погибшие, он ответил, что данные уточняют представители миссии в больнице. «Мы сейчас в больнице. Факты еще будут дополняться. Мы знаем, что в автобус попал снаряд, мы не знаем, что это было, пока устанавливаем факт», – добавил он.

Ранее сообщалось, что в штабе АТО сообщили, что и распространенная сегодня некоторыми пророссийскими СМИ, что якобы Вооруженные Силы Украины обстреляли автобус в «серой зоне» в районе КПВВ «Еленовка», которое находится на временно неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области, не соответствует действительности.

Напомним, вчере, 21 января в «серой зоне» между украинским КПВВ «Новотроицкое» и контрольно-пропускным пунктом «Еленовка» ( «ДНР») под обстрел попал автобус. Об этом сообщается в социальных сетях. В результате один мирный житель погиб, еще один был ранен.

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