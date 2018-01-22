Минска не будет? Эксперты оценили закон о реинтеграции Донбасса. Новости

Законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (о реинтеграции Донбасса), принятый во втором чтении на прошлой неделе, может привести к полному отказу от выполнения Минских соглашений. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 января, во время пресс-конференции в Киеве заявил директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин.

По мнению эксперта, об этом свидетельствует прямое, даже в двух местах, упоминание в законе о том, что Украина намерена руководствоваться в вопросах обеспечения своего суверенитета только международными договорами, которые заключены Украиной в установленном порядке. «По сути, это закон об отказе Украины выполнения Минских соглашений. Это написано там прямым текстом и неоднократно… Минские соглашения договором не являются. Подписал их бог знает кто. Верховная Рада не ратифицировала этот документ, следовательно, Украина им, в вопросах Донбасса, руководствоваться не будет», – отметил Стоякин.

Кроме того, эксперты отмечают, что в документе Россия признается агрессором, а представители неподконтрольных территорий в принципе выпадают из переговорного процесса. Это ставит под сомнение все договоренности, в частности, об обмене военнопленными. «Это нельзя отрицать, потому что ряд норм, начиная от того, что РФ признается агрессором и то, что за скобки выносится из переговорного процесса непосредственно лидеры ОРДЛО*. Исходя из этого закона мы должны переходить к прямым переговорам с РФ. Все это говорит о том, что Минск становится все дальше. Кроме того, как заявляли депутаты между первым и вторым чтением, этот закон ставит под сомнение возможность обмена пленными», – подчеркнула в ходе пресс-конференции политолог Александра Решмедилова.

Итоговое решение относительно жизнеспособности принятого закона, по мнению экспертов, будет зависеть от международного сообщества, потому что кризис в Украине представляет собой значительную угрозу с точки зрения вызовов общеевропейской безопасности. «Существует угроза дальнейшего блокирования Минского процесса, это, несомненно. И здесь, на мой взгляд, очень многое зависит от позиции наших европейских партнеров. Поскольку происходящее в Украине представляет собой значительную угрозу с точки зрения вызовов общеевропейской безопасности. И не даром, когда выступал Гуттереш Генеральный секретарь ООН с определением основных приоритетов международных сообществ на текущий год, именно украинский кризис был вынесен им в ряд восьми приоритетов международного сообщества», – подытожил политолог, эксперт КЦПИК Антон Финько.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом.

Однако, депутаты ВРУ заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Читайте также: