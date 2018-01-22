Авария на шахте Донетчины: Пострадали 8 шахтеров. Новости

Сегодня, 22 января, в Донецкой области 8 шахтеров пострадали в результате вспышки метана на 12 южной бис лаве блока 10 частного предприятия «Шахтоуправление "Покровское"» (Покровск). Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По данным главы области, шахтеры получили ожоги различной степени и доставлены в больницу Краматорска.

«Происшествие произошло в 16:22, в то время в шахте находилось 406 человек, непосредственно на аварийном участке – 37. Все горняки оповещены об аварии и выведены на поверхность. Работы на блоке 10 приостановлены до выяснения обстоятельств и причин происшествия», – написал Жебривский.