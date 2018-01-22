В Докучаевске ранены пять мирных жителей. Новости

Сегодня, 22 января, незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли из тяжелого вооружения, вероятно с 82-мм минометов, неподконтрольный украинской власти город Докучаевск. Об этом говорится в заявлении пресс-центра штаба АТО.

«По неподтвержденным данным, в результате обстрела есть пострадавшие среди местного гражданского населения. Наши военнослужащие, выполняющие задачи вблизи населенного пункта Новотроицкое, заметили, что во время обстрела украинских позиций из минометов 82-го калибра (об этом мы сообщали в вечерней сводке) боевики вели огонь как в сторону опорных пунктов сил АТО у Новотроицкого, так и в сторону ими же захваченного Докучаевска.

Таким образом российские наемники в очередной создают условия для обвинения украинских военных в обстрелах мирных прифронтовых населенных пунктов», – говорится в сообщении.

Вмесе с тем, в «ДНР» обвинили в обстреле Докучаевска ВСУ. «В 17:25 ВСУ открыли огонь из БМП и минометов калибра 120 мм по Докучаевску. В результате обстрела получили ранения пятеро мирных жителей», – говорится в сообщении «представителя командования ДНР».

Напомним, вчера, 21 января в «серой зоне» между украинским КПВВ «Новотроицкое» и контрольно-пропускным пунктом «Еленовка» ( «ДНР») под обстрел попал автобус.

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