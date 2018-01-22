Церковь, биткоин и импичмент – чем заняты облсоветы, вместо работы . Новости

Одна из причин низких социально-экономических показателей в регионах по итогам 2017 года – это неэффективная работа областных советов. В частности, тот факт, что депутаты озабочены вопросами, находящимися за рамками их полномочий, и принимают обращения относительно криптовалют, деятельности церкви и импичмента президенту. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 января, во время пресс-конференции в Киеве рассказал аналитик «Комитета избирателей Украины» Денис Рыбачок.

Аналитики КИУ презентовали рейтинг деятельности областных государственных администраций и их руководителей. Среди причин низких оценок некоторых регионов эксперты называют то, что областные советы предпочитают работать в «PR-формате», забывая о насущных проблемах региона.

«Облсоветы имеют свои, обозначенные законом полномочия. И если они и принимают какие-то обращения, они не должны выходить за рамки своих полномочий. По крайней мере, так было бы логично. Вместо этого мы имеем волну заявлений от областных советов, и это является довольно негативной тенденцией, которая не есть конструктивной. Потому как, на самом деле, эти обращения ни к чему не приводят, то есть областные советы работают фактически в PR-формате. Для них главное – заявить, а дальше очевидно, что из этого ничего не следует. Это мы отмечаем как одну из тенденций 2017 года», – отметил Рыбачок.

По его словам, ярким примером такой деятельности стал Ивано-Франковский областной совет, который обращался в Верховную Раду относительно проверки деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата и «вероятно коррупционных действий со стороны священнослужителей». Не отстает и Львовский областной совет, депутаты которого предложили вернуть графу национальность в паспорт.

Есть вопросы более политические, к примеру, Киевский и ряд других областных советов обращались по теме импичмента президенту, в частности, с требованием разработать соответствующее законодательство.

Были обращения относительно блокады Донбасса и законодательного урегулирования биткоина.

«Возможно, такие вопросы имеют место быть, но очевидно, что это не вопрос, которым должен заниматься областной совет. Почему мы это отмечаем в работе областных советов, потому что это есть, и это в целом свидетельствует о сложной политической ситуации в области», – резюмировал Рыбачок.

Как сообщалось ранее, КИУ по итогам 2017 года представил рейтинг эффективности областных государственных администраций, в котором Донецкая область заняла 4-е место, а Луганская – 15-е.

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