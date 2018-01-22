Не дадим в Совете Европы забыть о попрании права на неподконтрольном Донбассе, – Геращенко. Новости

Украинская делегация в Совете Европы не позволит закрыть глаза на вопиющии нарушения прав человека, что стало нормой на неподконтрольной территории Украины. Об этом сегодня, 22 января, первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

«Генсек СЕ Янгланд, которого украинские эксперты назвали самым дипломатическим разочарованием 2017 года, в своей речи в ПАСЕ пошел еще дальше, чем обычно, и заявил, что аннексия и оккупация не могут быть основаниями для санкций. Мол, только прямое нарушение 4 статьи Европейской конвенции по правам человека, такие, как смертная казнь, пытки, принудительный рабский труд. Неужели в Страсбург не доходят новости из Украины? И Янгланд не знает, что на оккупированных РФ территориях Донбасса возвращен советский уголовный кодекс со смертной казнью, что там гиви-моторолы расстреливали украинских военных, в том числе и под Иловайском, Дебальцево, ДАП, и это была публичная смертная казнь ... что украинских заложников пытают, что и является насилием, военных заложников принуждали к рабскому труду по разбору завалов ДАП, что там были унизительные "парады пленных", что в Крыму пытают татар и украинцев, и Чийгоз и Умеров рассказывали об этом в СЕ, что Панова, Сенцова, Афанасьева, Клыха, Карпюка, Кольченко пытали и пытают в российских тюрьмах. Так стыдно, что и европейские коллеги делают вид, что этого не знают. Но наша миссия – как бы им ни было неприятно это слышать – каждый раз напоминать и о их лояльность к пыткам, если они это поддерживают», – пишет Ирина Геращенко.

Она отметила, что «это будет очень тяжелая сессия и тяжелый год, мы видим, как многие европейцы стремятся закрыть глаза на очевидные вещи, отстаивать ценность диалога, забывая о ключевых ценностях – право на жизнь. Но мы, украинская делегация, не собираемся плыть по течению и дать возможность забыть о Крыме и Донбассе, заговорить, задиалогить эти темы. Мы не позволим закрыть глаза на насилие, изнасилования, пытки, издевательства, незаконное содержание, пытки, неуважение к территориальной целостности и суверенитете, вопиющее нарушение прав человека – все, что стало нормой на оккупированных Россией территориях».