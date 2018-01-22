В «ДНР» заявили, что у «Феникса» абонентов больше, чем у «Киевстар». Новости

В «ДНР» количество абонентов «республиканского» мобильного оператора «Феникс» превысило число абонентов, которое в свое время было у украинского оператора «Киевстар» в Донецкой области. Об этом заявил «министр связи ДНР» Виктор Яценко в видеоинтревью, распространенном сегодня, 22 января, «министерством информации ДНР».

«За январь в сети ["Феникса"] появилось более 170 тыс. новых абонентов. Сейчас в режиме онлайн практически 720 абонентов. Это рекордное число. Для справки, у "Киевстара" во всей Донецкой области было не более 400 тыс. абонентов. При том, что львиная доля абонентов у них была в Мариуполе», – утверждает Яценко.

Также, по его словам, для расширения сети «Феникса» продолжают подключать базовые станции, «национализированные» у украинского мобильного оператора Life. «Ввели 2 коммутатора базовых станций. Разворачиваем сеть, которая раньше была опорной сетью Life. На сегодняшнее утро подключено уже порядка 40 базовых станций, по ним уже проходят звонки, работает 2G-интернет», – сказал он.

Как неоднократно сообщалось ранее, в «ДНР» мощности оператора «Киевстар» были захвачены еще в феврале 2015 года, на их базе и был запущен «Феникс». Life прекратил свою работу в «ДНР» в феврале 2017 года после требования оплачивать налоги «республике» под угрозой «национализации».

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты местного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

Несмотря на отсутствие связи, компания Vodafone заявила, что продолжает взымать плату с абонентов на неподконтрольной территории по новому тарифу «Смартфон Стандарт» в 3 грн в день. Позже оператор заявил, что рассматривает вопрос перерасчета средств за период, когда отсутствовала связь.

19 января работа мобильного оператора «Vodafone Украины» полностью восстановилась в «ЛНР». По состоянию на 20 января «ДНР» не предоставила гарантии безопасности для начала ремонтных работ в буферной зоне. По состоянию на 22 января канал связи Vodafone восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В «ДНР» связи Vodafone до сих пор нет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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