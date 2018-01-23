Яценко о «Фениксе»: Завод не справляется, мы не готовы, карточек не хватит. Новости

«ДНР» оказалась не готовой к отключению мобильной связи Vodafone: «республиканский» оператор «Феникс» с нагрузками не справляется, стартовых пакетов не хватает, персонал увеличить не могут и когда этот наплыв закончится – не известно. Об этом в интервью «республиканскому» телеканалу заявил «министр связи ДНР» Виктор Яценко.

«Мы к этому не были готовы, это видно по очередям, по перегрузки на сети "Феникс". Мы пытаемся делать все, чтобы сбалансировать нагрузку, расширить покрытие сначала в Донецке, а потом в целом по Донецкой народной республике», – попытался оправдаться «министр».

Он прокомментировал заявления, что «Фениксу» выгодно отключение Vodafone, т.к. растут продажи «республиканского». «У нас и до этого росли продажи – от 500 до 1000 карт мы продавали в день. И продажи как сейчас – 25 тыс. карт в день – нам не были нужны. Потому что мы объективно понимали, какая будет нагрузка на сеть. И то, что мы понимали, сейчас испытывают все наши граждане», – признал Яценко.

Он заявил, что если бы связь Vodafone пропала на два месяца позже, то абоненты «Феникса» не почувствовали бы такую нагрузку, даже «если бы нам бы пришлось принять миллион абонентов». «Мы сейчас приняли только 110 тыс. абонентов, и мы не были к этому готовы. Нам не хватало пару месяцев», – продолжал убеждать «министр».

В проблеме с продажей стартовых пакетов «Феникс» жители выделяют две основные проблемы: не хватка самих пакетов и персонала в точках продаж. «Перевод эксклюзивных продаж "Феникса" в отделения "Почты Донбасса" (мощности "национализированной" Укрпошты, – прим.) – это была моя бизнес-модель. Таким образом мы хотели вернуть людей в отделения почты. Но почта не дотируется государством. Мы должны сами зарабатывать деньги. Поэтому любой персонал должен быть обоснован. Понятно, что сейчас есть наплыв. Сколько продлится этот наплыв – не известно. У нас блэкаут (авария, – прим.) и нужно это понимать. И с улицы просто так людей никто брать не будет», – заявил Яценко.

Относительно нехватки стартовых пакетов он сообщил, что завод по производству карт не справляется с объемами заказа. «Мы планировали, что те 70 тыс. карт, что мы завезли в понедельник [22 января], нам хватит до конца недели. Нам их не хватит. И реально следующая партия будет только в следующий понедельник, но будет порядка 100 тыс. карт», – сказал Яценко.

«Республика» также не может остановить волну перекупщиков «Феникса», когда стартовые пакеты номиналом 120 руб. перепродаются минимум за 500-800 руб. Стартовые пакеты продаются при предъявлении паспорта и ИНН (данные заносятся в компьютер), и на один набор документов можно приобрести до пяти номеров «Феникса». «Но мы потом будем проводить верификацию номеров. И если паспортные данные, на который приобретался номер, не будут соответствовать владельцу, мы будем аннулировать карты. Т.е. людям снова придется идти в почтовые отделения и покупать стартовый пакет на себя», – предупредил Яценко.

22 января в видеоинтервью, распространенном «министерством информации ДНР», Яценко в очередной раз подтвердил, что сейчас в «республике» дефицит SIM-карт «Феникс», их банально нет в почтовых отделениях. «За бортом осталось более миллиона абонентов и для того, чтобы единовременно все жители республики могли пойти и купить в наших 230 отделениях "Почты Донбасса" сим-карту – это физически невозможно. В аврале сейчас два фактора: логистика (производство карт) и доставка сим-карт в отделения почты. Что касается, производства – мы ограничены производственными мощностями. В идеале мы способны поставлять в отделения "Почты Донбасса" не более 100 тыс. сим-карт еженедельно. Остается набраться терпения, периодически звонить в единый центр связи, где имеется вся информация по наличию сим-карт», – сказал он.

Яценко также напомнил, что около 80 тыс. стартовых пакетов «Феникса» появятся в почтовых отделениях только в среду, 24 января.

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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