В «ЛНР» открыли пункты обогрева (Адреса). Новости

В «ЛНР» утверждают, что организовали 89 пунктов обогрева. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС Луганской народной республики».

Сообщается, что в Луганске действует пункт обогрева на базе «луганского городского центра реинтеграции бездомных граждан», в Алчевске и Брянке – по 2 пункта, в Антрацитовском районе – 4, на территории «кировского горсовета», в Краснодонском и Лутугинском районах – по 6 пунктов, в Красном Луче – 1, в Первомайске – 3, 12 пунктов обогрева оборудовано в Перевальском районе, 3 – в Ровеньках, 14 – в Свердловском районе, 22 – в Славяносербском районе и 7 – на территории «стахановского городского совета».

Адреса пунктов обогрева:

Напомним, на Луганщине развернуты пункты оказания помощи.

Ранее сообщалось, что на каждом из четырех КПВВ на территории Донецкой области функционируют пункты оказания помощи населению.

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