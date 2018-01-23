Замглавы СММ ОБСЕ посетил с инспекцией прифронтовое село Чермалык (Фото). Новости

В понедельник, 22 января, заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг вместе с командой наблюдателей посетил прифронтовое село Чермалык (Донецкая обл.), расположенное вблизи Мариуполя.

По словам местной жительницы Виктории Шебаниц, жители продолжают жить в постоянном страхе. «Этот страх присутствует у всех людей, особенно этому подвержены дети, потому что обстрелы все равно присутствуют, и мы не знаем, когда это, в конце концов, закончится», – говорит женщина.

В Чермалыке обстрелами повреждены около 100 домов. Местные жители жалуются, что никакой помощи и компенсации от государства не получали и не получают. Ремонтировать поврежденные дома и оказывать помощь пострадавшим от обстрелов продолжают только международные гуманитарные организации.

О пострадавших от боевых действий рассказала секретарь сельсовета Наталья Арих. «Было убито два человека, семь человек ранены. Помощь оказывали фонды только. Чермалык – мы считаем, что это горячая точка на карте АТО, но никакого статуса нам не присвоено, никаких предложений или рассмотрения этого вопроса тоже не было», – рассказала она.

На встрече с местными жителями миссии ОБСЕ рассказали, что село Чермалык в последнее время обстреливают не так часто, как раньше, но и без обстрелов в населенном пункте хватает проблем. Село остается без электричества, воды и тепла несколько раз в неделю. До начала боевых действий село было запитано от ныне неподконтрольного Бойковского (до переименования – Тельманово). Сейчас Чермалык запитан от резервной линии электропередач, но она не выдерживает нагрузок. Представители ОБСЕ пообещали выявить, где чаще всего происходят повреждения линии электропередач, и содействовать оперативному проведению ремонтных работ.

На протяжении ближайших нескольких дней наблюдатели ОБСЕ посетят еще десяток населенных пунктов, расположенных вблизи линии разраничения.

По материалам видеосюжета «5 канал» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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