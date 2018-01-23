Один из трех законопроектов: Люстрация, а не поголовное наказание за коллаборационизм. Новости

Законопроектом №7425 «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма» предусмотрен механизм люстрации после возвращения неподконтрольных территорий Донбасса под украинскую юрисдикцию, а не поголовное наказание всех жителей, сотрудничающих с «властями» на неподконтрольных территориях. Об этом в эфире ТК «Донбасс» рассказал общественный активист, соавтор проекта этого закона Виталий Овчаренко.

«У Натальи Веселовой [в законопроекте №7425-1] речь идет о всеобщей амнистии, если не доказано участие в военных преступлениях. У Игоря Лапина [в законопроекте №6170] даже за участие в массовых мероприятиях уголовная ответственность до 10 лет. В нашем законопроекте [№7425] мы учли международный опыт и нашу конкретно сложившуюся ситуацию на Донбассе», – говорит он.

По его словам, законопроект №7425 предусматривает не «огульное наказание» за коллаборационизм, а рассмотрение каждого случая в индивидуальном порядке. «Мы не говорим, что нужно всех сажать. Наш законопроект – люстрационный. У нас административное наказание, даже не наказание, а ограничение административное. По нашему законопроекту все будет рассматриваться в индивидуальном порядке по каждому человеку. Говорить, что там все учителя – коллаборанты – это неправильно, и что все врачи – коллаборанты – тоже неправильно», – продолжает Овчаренко.

Он добавил, что в разбирательстве с представителями силовых структур, нарушивших присягу, должны действовать нормы Уголовного кодекса Украины, применение которых законопроект не исключает. «Мы же затрагиваем Административный кодекс – это очень принципиальная разница, потому что нашим законопроектом, самим названием, начинают спекулировать, пугать. Еще раз скажу – это нарушения административные. Для того, чтобы те люди, которые с помощью РФ захватили власть на оккупированном Донбассе, называют себя "депутатами", "министрами", по сути, они не совершают никаких военных преступлений, но эту оккупацию легитимизируют, принимают в ней непосредственное участие», – считает соавтор законопроекта.

В законопроекте №7425 также предусмотрены ряд ограничений для людей, которые будут признаны коллаборантами. «Мы хотим ограничить этих людей, чтобы на них распространялся запрет о допуске к государственной тайне, им было запрещено быть судьями, запрещено избираться, работать в правоохранительных органах и быть чиновниками. Есть еще ряд ограничений, но я назвал основные. Мы должны этих людей оградить от государство-образующих организаций на срок от 10 до 25 лет, в зависимости от того, как решит комиссия», – рассказал Овчаренко.

Напомним, что в Верховной Раде Украины зарегистрированы три законопроекта по теме коллаборационизма*. Так, 9 марта 2017 года был зарегистрирован первый законопроект № 6170 « О запрете коллаборационизма» (инициатор – народный депутат Игорь Лапин).

20 декабря группой народных депутатов (среди которых и Игорь Лапин) был зарегистрирован проект закона № 7425 «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», который определяет основную терминологию относительно сотрудничества с врагом и выделяет 9 основных направлений ограничений прав для лиц, причастных к коллаборационизму. Правозащитники обеспокоены, что данный законопроект может превратиться в карательный инструмент, и никак не будет способствовать реинтеграции Донбасса. Общественники считают, что законопроект № 7425 разжигает межрегиональную рознь.

28 декабря 2017 года свой законопроект подала народный депутат Наталья Веселова. Законопроект №7425-1 «Об установлении справедливости и наказания виновных в военных преступлениях по событиям на территории Донецкой и Луганской областей» предполагает полную амнистию всех, кто не связан с военными преступлениями на Донбассе.

*Коллаборационизм (фр. collaboration – «сотрудничество») – осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству. Термин чаще применяется в более узком смысле: сотрудничество с оккупантами.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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