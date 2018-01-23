Сводка из зоны АТО за 22 января: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 6 обстрелов украинских позиций, 1 украинский военнослужащий погиб. Об этом сегодня, 23 января, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник вел огонь из минометов калибром 120 мм по опорным пунктам в районе Троицкого. Неоднократно из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, а также гранатометов противник обстреливал оборонительные укрепления Вооруженных сил Украины возле Луганского.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования применили минометы калибром 82 мм по позициям вокруг Новотроицкого. Здесь же, в целях провокационных обвинений сил АТО, НВФ вели минометный огонь поочередно в сторону опорных пунктов сил АТО и по инфраструктуре временно неподконтрольного украинской власти Докучаевска.

В «ДНР» сообщают, что «общее количество примененных ВСУ боеприпасов по территории ДНР – 96 единиц, что соответствует пяти нарушениям перемирия».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 1 раз обстреляли позиции ЛНР. Огонь из минометов калибрами 120 мм и 82 мм велся по району села Калиновка».