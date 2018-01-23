В «ЛНР» отреагировали на закон о Донбассе и заговорили о возобновлении торговли. Новости

Принятый закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» позволит возобновить экономические связи с неподконтрольным Донбассом. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «и. о. министра иностранных дел ЛНР» Владислав Дейнего.
«Этот закон противоречит тем обязательствам, которые Украина приняла на себя на международной арене. Согласно украинской Конституции, там установлен приоритет международного права. То есть национальное законодательство применяется в той части, в которой не противоречит международным обязательствам Украины», – говорит он.
«Глава МИД республики» также заявил, как, по его мнению, в «ЛНР» читают принятый Верховной Радой Украины закон №7163. «Соответственно этот закон читаем только в той части, в которой он не противоречит Минску. Соответственно читаем только – восстановление экономических связей с территорией Украины», – сказал Дейнего.
Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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