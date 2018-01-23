Украина намерена добиться ввода миротворцев на Донбасс в 2018 году, – Айвазовская. Новости

Перед украинской дипломатией и президентом Петром Порошенко стоят задачи добиться решения вопроса по вводу миротворческой миссии ООН на Донбасс в этом году. Об этом в эфире «5 канала» рассказала представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская (на фото).

«Разговор будет продолжен, и с украинской стороны, и со стороны западных партнеров будут те или иные действия, направленные на то, чтобы была реализована идея о миротворческой миссии, но не в формате, который видит Российская Федерация, однозначно», – говорит она.

По ее словам, несмотря на то, что Россия имеет право вето в Совбезе ООН, европейские партнеры считают ее единственным вариантом урегулирования конфликта на Донбассе. «Миротворцы – это идея, за которую ухватился Запад. Единственное, что последние комментарии Лаврова и других чиновников РФ, подтверждают, что миротворцы с их реалистичным мандатом, по их мнению, оккупанты. То есть – это та международная сила, которая придет на Донбасс и оккупирует, отобрав мандат у представителей ОРДЛО*, и они не смогут осуществлять эффективный контроль. Они говорят это не прямо, но риторика ведется к тому, что "нет, мы не отдадим эту территорию"», – продолжает Айвазовская.

Она добавила, что изначально идея миротворческой миссии на Донбассе была предложена Украиной, потом к ней присоединился президент РФ Владимир Путин, а после этого миротворцы были вынесены на еще более широкий уровень переговоров. «На 2018 год украинская дипломатия, президент поставили перед собой цель – получить миротворцев, получить решение по миротворцам. Каким образом это будет обеспечено, я думаю, что нужно говорить с теми, кто принимает решение, и ведет переговоры на высоком уровне», – сказала она.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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