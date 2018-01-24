Укропечь: Пенсионер создает для участников АТО уникальные средства обогрева (Фото). Новости

В Киеве пенсионер-волонтер Владимир Волошин создает для участников АТО из старых газовых баллонов печи с патриотическими надписями и авторским дизайном. Своей разработке придумал название – «укропечь». Мужчина самостоятельно проектирует модели, собирает и украшает национальными символами.

«Холод – это самый большой враг для нашего солдата. Я очень много лет работал сварщиком, а сейчас на пенсии, и как сварщик решил помочь нашим ребятам, которые защищают Украину», – говорит он.

В мастерской сварщика-волонтера с 2014 года кипит работа. «Тут сверху такая площадка – поставить чайник, кастрюлю. Варим такие сетки, чтоб сушить берцы, фуфайки. Сюда мы вкладываем дрова, они греют ребятам пальчики, чтоб они могли держать автомат, а надписи, когда они получают эти печки, они видят, что они не одни на этом фронте. Надписи греют душу», – рассказывает о своем изобретении мастер.

На каждом изделии волонтер выводит сварочным аппаратом номер бригады, для которой изготовлена «укропечь», фирменный знак, герб и фразу «Слава Украине!» Всего на передовую в зону АТО Владимир Волошин уже передал 25 «укропечей», сейчас заканчивает печь для 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а на очереди еще три.

По материалам видеосюжета «UATV» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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