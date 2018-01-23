Пора ставить стационарный телефон: В Донецке пропадает «Феникс». Новости

В Донецке наблюдаются проблемы со связью у местного «республиканского» оператора «Фениск». Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Что со связью Феникс? Нет сети», – написала автор поста Анастасия 22 января вечером.

Отсутствие сети дончане фиксировали вечером 22-го и ночью 23 января. В комментариях десятки местных жителей из разных районов пишут о проблемах со связью. В основном проблемы схожи: либо нет сети, либо сеть есть, но дозвониться никуда нельзя:

Дмитрий: «Нет сети»;

Марина: «Одно деление. Из центра пишут, что у них проблемы с дозвоном»;

Татьяна: «Поиск сети»;

Инна: «ул. Армавирская – связи нет»;

Наталия: «Экстренный вызов – пишется»;

Андрей: «Донской, периодически пропадает сеть»;

Джо: «Заперевальная, тоже экстренный вызов»;

Кристина: «ЦОФ – была одна полоса, а потом опять»;

Кристина: «Да пора ставить стационарный телефон. Как это все надоело. Случись что, экстренные службы не вызовешь»;

Надежда: «Цветочный – тоже нет связи»;

Shin: «Блин, а я телефон разбил, а оказывается, у всех проблема»;

Светлана: «Робеспьера – антенна полная, но при вызове пишет, что мобильная связь недоступна. Пипец... Достали уже»;

Дмитрий: «"Феникс" – это фиаско! Пролетарка вроде есть, иногда»;

Мила: «За весь день ни разу ни к кому не дозвонилась, ко мне тоже никто. Спасает вайбер и вотсап. Хотя антенка полная»;

Алексей: «"Феникс"-**никс… У меня все».

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор.

Также сообщалось, что «ДНР» оказалась не готовой к отключению мобильной связи Vodafone: «республиканский» оператор «Феникс» с нагрузками не справляется, стартовых пакетов не хватает, персонал увеличить не могут и когда этот наплыв закончится – неизвестно.

Читайте также: