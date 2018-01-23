Учителя-коллаборанты и те, которые просто преподают. Кто они?. Новости

Законопроектом №7425 «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма» предлагают ограничивать учителей в праве занимать свою должность на срок от 10 до 25 лет за коллаборационизм. О том, кого предлагают ограничивать в правах, в эфире ТК «Донбасс» рассказал соавтор проекта этого закона Виталий Овчаренко.

«Есть в учителях большая разница. Те учителя, которые просто сейчас преподают, но не принимали участие в так называемом "референдуме" 11 мая, они не будут признаны коллаборантами. Они будут все также работать, и пускай работают, мы прекрасно понимаем, что у них у всех есть вариант выехать», – говорит он.

По его словам, те педагоги, которые участвовали в «референдуме» о самоопределении «Л/ДНР», не должны занимать свои должности после возвращения Донбасса под юрисдикцию Украины, иначе они, продолжая учить детей, будут «закладывать бомбу замедленного действия» в украинскую государственность.

«Те учителя, которые принимали участие в референдуме, на мой взгляд, должны быть признаны коллаборантами, на них должно быть ограничение на работу учителем, потому что они, по сути, легитимизировали российскую атаку, которая произошла вследствие так называемого "референдума". Мы не можем допустить, чтобы эти учителя дальше занимали свои должности, более того – были завучами, учителями истории, директорами, работали в сфере образования», – считает Овчаренко.

Напомним, что в Верховной Раде Украины зарегистрированы три законопроекта по теме коллаборационизма*. Так, 9 марта 2017 года был зарегистрирован первый законопроект № 6170 « О запрете коллаборационизма» (инициатор – народный депутат Игорь Лапин).

20 декабря группой народных депутатов (среди которых и Игорь Лапин) был зарегистрирован проект закона № 7425 «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», который определяет основную терминологию относительно сотрудничества с врагом и выделяет 9 основных направлений ограничений прав для лиц, причастных к коллаборационизму. Правозащитники обеспокоены, что данный законопроект может превратиться в карательный инструмент, и никак не будет способствовать реинтеграции Донбасса. Общественники считают, что законопроект № 7425 разжигает межрегиональную рознь.

28 декабря 2017 года свой законопроект подала народный депутат Наталья Веселова. Законопроект №7425-1 «Об установлении справедливости и наказания виновных в военных преступлениях по событиям на территории Донецкой и Луганской областей» предполагает полную амнистию всех, кто не связан с военными преступлениями на Донбассе.

*Коллаборационизм (фр. collaboration – «сотрудничество») – осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству. Термин чаще применяется в более узком смысле: сотрудничество с оккупантами.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: