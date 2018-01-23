Ни на работу, ни в больницу добраться невозможно: Славянск завалило снегом (Фото). Новости

Жители Славянска (Донецкая обл.), где всю ночь шел снегопад, сообщают о серьезных проблемах с транспортным сообщением как в городе, так и на прилегающих трассах. Люди идут прямо по дорогам, по тротуарам пройти просто невозможно: снега намело выше колена. Причем снег не расчищен не только на окраинах – центральные улицы тоже выглядят ужасающе.

«Сегодня только со второй попытки смогла добраться в поликлинику. Расстояние в 6 кварталов преодолевала порядка 40 минут. Маршрутку так и не дождалась, зато увидела аж одну снегоуборочную машину», – говорит жительница города Наталья.

«Ребята, это кошмар, муж сегодня не смог доехать на работу в Краматорск! Он не то что не проехал по трассе, он даже не доехал до нее!», – пишет в социальных сетях жительница Славянска Елена.

«Пока буду стоять на окраине города. Сказали, что трасса на Харьков закрыта, и что по пути из Харькова к нам тоже заворачивают большегрузы», – рассказал водитель фуры Виктор.

Еще один местный житель, Алексей, даже не смог доехать до ближайшей крупной дороги. «Я живу в частном секторе, на Аэродромной. Смог раскидать снег только до соседней улицы, а дальше – смысла нет, ее снова заметает. Боюсь представить, что будет, если снегопад не закончится. Дочь поехала в школу, а вот как назад теперь добираться...», – сообщил Алексей.

Также жители города отмечают усиление взаимовыручки. Так, водители машин останавливаются на остановках и подбирают пассажиров по пути следования, помогают прогреть и «толкнуть» другие транспортные средства, попавшие в проблемные ситуации. «Я прямо горжусь нашими горожанами. Только что видела, как джип остановился на остановке с огромным количеством ждущих транспорт людей и предложил подвезти. На САТУ видела, как несколько легковых машин остановились, а люди вывалили из них и помогали выталкивать маршрутку», – говорит жительница Славянска Наталья.

Напомним, 22 января в Службе автомобильных дорог в Донецкой области предупредили, что в ближайшие двое суток на территории Донетчины ожидается существенное осложнение погодных условий.

Ранее сообщалось, что для ликвидации снежных заносов и предупреждения возникновения осложнений дорожного движения, на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-03 «Киев – Харьков – Должанский», от границы с Харьковской областью до г. Бахмут (Донецкая обл.) (км 646-км 709), с 08:00 сегодня, 23 января, введен временный запрет движения большегрузного транспорта.

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