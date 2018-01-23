Электорат неожиданно оценил партию Зеленского «Слуга народа», – социолог. Новости

Среди политических предпочтений украинского электората определилась сенсация – новая партия «Слуга народа» юмориста Владимира Зеленского набирает 4%. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 января, в ходе пресс-конференции в Киеве сообщила директор Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина (на фото).

В ходе мероприятия были представлены первые в этом году рейтинги политиков по результатам опроса, который проводился Фондом «Демократические инициативы» совместно с «Центром Разумкова» в декабре 2017 года.

Так, среди респондентов готовность принять участие в парламентских выборах выразили 65% опрошенных, тогда как 21% не собираются идти на выборы (14% или еще не определились, или отказались отвечать).

Как отметила Ирина Бекешкина, политический сезон начат, и, судя по результатам опросов, даже лидеры предвыборной гонки (как президентской, так и парламентской) не имеют высоких процентов поддержки населения. «Они (проценты, – прим.) стабильно относительно невысокие», – сказала эксперт.

Если бы парламентские выборы состоялись в декабре 2017 года, наибольшую поддержку при проходных в Верховную Раду 5% получили бы следующие политические силы:

партия «Батькивщина» (11%);

Блок Петра Порошенко «Солидарность » (9%);

«За жизнь» (9%);

«Гражданская позиция » (7%);

«Самопомощь » (7%);

«Оппозиционный блок» (6%);

Радикальная партия Олега Ляшко (6%).

Рассказала эксперт и о сенсации. «Есть такая партия, она зарегистрирована недавно – "Слуга народа" Владимира Зеленского. Среди опрошенных она набирает 4%, и это больше, чем партия Михаила Саакашвили», – сообщила директор фонда.

При этом 17% потенциальных избирателей еще определили своей позиции на парламентских выборах.

Готовность принять участие в президентских выборах выразили 67% населения, тогда как не готовы – около 20%. В случае, если бы президентские выборы состоялись в декабре 2017 года, наибольшее количество голосов получили бы:

Юлия Тимошенко (12% от тех, кто выразил намерение участвовать в выборах);

Петр Порошенко (10%);

Анатолий Гриценко (8%);

Вадим Рабинович (8%);

Олег Ляшко (5%);

Юрий Бойко (5%);

Андрей Садовой (5%).

16% опрошенных, готовых прийти на избирательные участки, выбрали ответ «другой кандидат». Это, по мнению Ирины Бекешкиной, говорит о потребности в новых лицах на политической арене. Не определились со своим выбором 19%.

То есть, если бы выборы проходили в декабре прошлого года, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко могли быть в финале президентской гонки. «Хотя еще многие не определились, и еще достаточно долгий путь до выборов», – подчеркнула эксперт.

Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 15 по 19 декабря 2017 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2004 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Отметим, что партия «Слуга народа» была зарегистрирована 1 декабря 2017 года. Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц на сайте Министерства юстиции Украины, ее лидером отмечен Иван Баканов, который является руководителем ООО «Квартал 95». «Слуга народа» – телевизионный сериал «Студии Квартал-95». По сюжету, обычный школьный учитель Василий Петрович Голобородько, поддавшись на уговоры учеников, выдвигает свою кандидатуру на выборы президента и побеждает.