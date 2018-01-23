Vodafone о связи в «ДНР»: Заработает, если включить электричество. Новости

Представитель оператора мобильной связи Vodafone Украина утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. Об этом сегодня, 23 января, на своей странице в Facebook сообщила руководитель отдела по связям с общественностью компании «Vodаfone Украина» Виктория Рубан.

«До обрыва кабеля оборудование работало, и, думаю, заработает снова, если подать электричество. Хочу обратиться к тем, от кого зависит рубильник – для начала включите электричество, ведь это так просто! И мы сразу увидим, есть ли проблема с оборудованием или нет. Не лишайте людей законного права быть на связи! Проявите гуманность к своим гражданам!», – написала она.

По ее словам, на сегодняшний день ситуация с мобильной связью на неподконтрольной Украине территории Донецкой области остается без изменений. «"Положением на сегодня ситуация со связью в Донецке остается без изменений". С этой фразы вот уже 5 дней у меня начинается утро. И продолжают-продолжают-продолжают сыпаться вопросы от людей с обеих сторон линии разграничения, которые не могут связаться со своими родителями, детьми, родственниками, друзьями, и которых мне искренне жаль», – добавила Рубан.

В «министерстве угля и энергетики ДНР» сегодня сообщили, что по состоянию на 10:00 сегодняшнего дня, обесточенных населенных пунктов в «республике» из-за последствий непогоды нет. «В течение всей недели никаких масштабных отключений из-за погодных условий не происходило», – говорится в сообщении.

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор.

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