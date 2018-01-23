В «ДНР» планируют достроить многоэтажки под жилье пострадавшим от обстрелов. Новости

В 2018 году в «ДНР» планируют закончить шесть недостроенных многоквартирных жилых домов в нескольких городах. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «министр строительства и ЖКХ ДНР» Сергей Наумец.
Отмечается, что дома предназначены для расселения граждан, чье жилье было разрушено в ходе военных действий. «База таких объектов уже собрана по всей республике, их достаточно много, но в приоритете – это большие города: Горловка, Макеевка, Донецк. Шесть объектов мы подали на рассмотрение главе. Стоимость данных работ будет более 400 млн руб. Шесть многоквартирных домов – это Макеевка, Горловка, Донецк, Углегорск и Енакиево», – сказал он.
Как сообщалось ранее, в «ДНР» с начала боевых действий получили различные повреждения свыше 26 тысяч объектов жилого фонда, более 3 тыс. семей нуждаются в жилье. «министр строительства и ЖКХ ДНР», на сегодняшний день восстановлена примерно треть жилых домов, пострадавших в результате боевых действий.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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