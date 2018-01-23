ДТП в Доброполье: Автобус столкнулся с военным КрАЗом. Новости

В Доброполье (Донецкая обл.) автобус с шахтерами попал в ДТП. Об этом сегодня, 23 января, сообщает пресс-служба ДТЭК.

23 января в 5:30 пассажирский автобус «ПАЗ» Добропольской автобазы, осуществлявший доставку работников шахты «Алмазная», стал участником ДТП. В черте города Доброполье автомобиль Вооруженных сил Украины КрАЗ выехал на встречную полосу дорожного движения, в результате чего произошло столкновение с автобусом «ПАЗ».

Во время ДТП шел обильный снег, проезжая часть была сильно заснежена. В автобусе находилось около 30 пассажиров, трое из них госпитализированы в Добропольскую городскую больницу с ушибами и закрытыми переломами.

«В автобусе находилось около 30 пассажиров, получили повреждения и госпитализированы в Добропольскую городскую больницу 3 человека. Характер повреждений: ушиб поясничного отдела позвоночника, ушиб обеих голеней, закрытый перелом пятой пястной кости правой кисти, закрытый перелом нижней трети и средней трети левой голени», – отметили в пресс-службе.

На место дорожно-транспортного происшествия оперативно прибыла Национальная полиция, карета «скорой помощи». Причины происшествия ДТП выясняются, ведутся следственные действия.

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