Жебривский рассказал о состоянии пострадавших на шахте горняков. Новости

Шахтеры, пострадавшие во время вспышки воздушно-метановой смеси на частном предприятии «Шахтоуправление "Покровское"» (Покровск, Донецкая обл.), сейчас находятся в Краматорском ожоговом центре. Об этом сегодня, 23 января, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Как доложил мне заместитель директора департамента здравоохранения ДонОГА Владимир Колесник, состояние 4 горняков врачи оценивают как средней степени тяжести, еще четверо находятся в состоянии, близком к тяжелому», – написал Жебривский.

По его словам, на шахте продолжаются работы по ликвидации аварии, работают отделения военизированного горноспасательного отряда.

«По информации, поступающей от спасателей в Департамент развития базовых отраслей экономики, начато бурение скважины №1 с 11 южного конвейерного штрека блока 10 в выработанное пространство. Непосредственно в шахте находится 3 отделение ВГСЧ, ​​выполняются работы по охлаждению горных выработок в тупике погашения 11 южного конвейерного штрека блока 10 пожарными пиками с применением картриджей и растворов "Pyrocool". Выполняются работы по контролю количества и состава рудничного воздуха и температуры, отбор проб. Пробурено 2 м скважины с 11 южного конвейерного штрека блока 10 в выработанное пространство», – объяснил губернатор.

Также, по его словам, создана комиссия, которая установит причину аварии. Пострадавшие горняки получат помощь, предусмотренную действующим законодательством.

Напомним, 22 января в Донецкой области 8 шахтеров пострадали в результате вспышки метана на частном предприятии «Шахтоуправление "Покровское"» (Покровск).

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