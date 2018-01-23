Сейчас деление по региональному принципу означает для политиков потерю избирателей, – эксперты. Новости

Во время выборов не будет раскола в избирательной среде по региональному признаку. Об этом сегодня, 23 января, рассказали председатель правления, координатор избирательных программ гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская (на фото слева) и социолог, директор фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина (на фото справа) во время пресс-конференции на тему: «Старт политического сезона: фиксируем рейтинги, раздаем прогнозы», передает корреспондент РПД «Донецкие новости».

Эксперты основывали свои выводы на результатах опроса, который проводился Фондом «Демократические инициативы» совместно с «Центром Разумкова» в декабре 2017 года.

Любые выборы, по словам Айвазовской, подразумевают раскол. Вопрос в природе этого раскола. И стоит вопрос, как делить избирателей – по языковому принципу, идеологическому, религиозному. «Задание в том, чтобы раскол не повторил 2004 год. По региональным, языковым профилям. Государство надо сшивать», – отмечает она.

Сейчас же, как считает Бекешкина, деления по региональному принципу не будет, потому что для политиков это будет означать потерю избирателей. На странице исследования, где говорится о региональном распределении голосов, видно, что ситуация изменилась. Ранее такого не было. «К примеру, партия Петра Порошенко набирает на Западе – 8%, на Востоке – 8%, на Донбассе – 8%, в Центре – чуть более 12%. Провал – Юг, но при этом мы видим, что одинаковый процент на Западе, Востоке и на Донбассе», – сообщила эксперт.

Подобная ситуация, по ее словам, и с партией Юлии Тимошенко.