Закон о Донбассе не вводит амнистию за совершенные военные преступления, – эксперт. Новости

Принятый закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», не предусматривает амнистию за уже совершенные в зоне АТО военные преступления, но не считает таковыми возможные правонарушения, разрешенные украинским военным этим документом. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал военный эксперт Олег Жданов.
«Закон обратной силы не имеет. Еще не было прецедентов, чтобы закон имел обратную силу. Помочь этим людям может решение об амнистии, в плане организации ведения боевых действий нужен отдельный закон, в котором прописать механизм амнистии за деяния, которые были совершены в ходе выполнения боевых задач», – говорит он.
По его словам, амнистия должна быть предусмотрена на законодательном уровне, а разбираться в том, кто ее заслуживает должен суд. «Фактически этим законом мы разрешаем [нарушать права гражданского населения]. А для тех, кто это уже совершил, надо отдельно прописывать закон, чтобы этот механизм включился, чтобы этих людей освободить в том числе от уголовной ответственности. Были ли они совершены в рамках боевых задач или самостоятельно, здесь уже должен разбираться суд», – считает Жданов.
Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Читайте также:
- Жебривский о законопроекте по реинтеграции Донбасса: Не АТО, а военная операция
- Изъятие без компенсации – модель военного положения на Донбассе
- Будет, как в Марьинке: Жебривский о военном положении и ущемлении прав жителей
- Законопроект о реинтеграции Донбасса: Тука рассказал, что изменится для граждан
- Ветировать закон о реинтеграции Донбасса – в интересах президента Украины, – правозащитники
- Закон о реинтеграции Донбасса: Три зоны и ужесточение режима пропуска
- Закон о реинтеграции Донбасса может спровоцировать новую волну переселенцев, – правозащитники
- Правозащитники назвали возможные риски законопроекта о реинтеграции Донбасса (Инфографика)
- Законопроект о Донбассе вводит режим военного положения в Украине
- Какой реальный статус «ЛНР и ДНР» даст закон о реинтеграции Донбасса
- В законопроекте о Донбассе нет норм международного права, – Тарута
Комментарии