Закон о Донбассе не вводит амнистию за совершенные военные преступления, – эксперт. Новости

Принятый закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», не предусматривает амнистию за уже совершенные в зоне АТО военные преступления, но не считает таковыми возможные правонарушения, разрешенные украинским военным этим документом. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«Закон обратной силы не имеет. Еще не было прецедентов, чтобы закон имел обратную силу. Помочь этим людям может решение об амнистии, в плане организации ведения боевых действий нужен отдельный закон, в котором прописать механизм амнистии за деяния, которые были совершены в ходе выполнения боевых задач», – говорит он.

По его словам, амнистия должна быть предусмотрена на законодательном уровне, а разбираться в том, кто ее заслуживает должен суд. «Фактически этим законом мы разрешаем [нарушать права гражданского населения]. А для тех, кто это уже совершил, надо отдельно прописывать закон, чтобы этот механизм включился, чтобы этих людей освободить в том числе от уголовной ответственности. Были ли они совершены в рамках боевых задач или самостоятельно, здесь уже должен разбираться суд», – считает Жданов.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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