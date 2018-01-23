На одной из шахт Луганщины из-за пожара эвакуировали горняков. Новости

В городе Золотое (Луганская обл.) на территории шахты «Карбонит» объединения «Первомайскуголь» произошло возгорание. Об этом сегодня, 23 января, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Согласно сообщению, в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение диспетчера ГСЧС о том, что по ул. Молодежная в городе Золотое-2 на территории шахты «Карбонит» государственного предприятия «Первомайскуголь» произошло возгорание вентилятора вентиляционной системы шахты.

Все 55 горняков были подняты на поверхность.

Пожар, по данным полиции, уже ликвидирован. Добыча угля приостановлена до окончания ремонтных работ. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что 22 января в Донецкой области 8 шахтеров пострадали в результате вспышки метана на частном предприятии «Шахтоуправление "Покровское"» (Покровск).

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