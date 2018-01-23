В «ДНР» почти 3 тысячи коммунальщиков напавлены на расчистку дорог от снега. Новости

Коммунальные службы «ДНР» задействовали в уборке снега почти 3 тыс. сотрудников и почти 160 единиц спецтехники. Об этом сегодня, 23 января, сообщил «директор департамента жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и ЖКХ ДНР» Денис Чуприна, пишут местные интернет-ресурсы.

«Для ликвидации непогоды со вчерашнего вечера было задействовано почти три тысячи работников коммунальной отрасли, выведено 159 единиц коммунальной техники», – сказал Чуприна.

Он уточнил, что расчищено от снега и обработано посыпочным материалом 2 125 км дорог, свыше 1 300 тыс. кв. м тротуаров.

Уточняется также, что погодные условия в «ДНР» ухудшились еще на прошлой неделе: проливные дожди сменялись метелями, а оттепель – заморозками.