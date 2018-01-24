Эксперт: Миротворцы на Донбассе – это хорватский сценарий. Новости

Введение миротворческой миссии ООН на Донбасс будет проходить вероятнее всего по хорватскому сценарию, но международное сообщество не торопится решать этот вопрос. Об этом в эфире «5 канала» рассказал научный директор фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань.

«По миротворцам сейчас мы видим, что ситуация в ООН зашла в тупик. И сейчас трудно ожидать, что будет быстро принято решение. Это не означает, что наши шаги в этом направлении были неправильными, нет. Они были правильными. Они создавали дополнительное давление на Россию, но в целом у нас и иллюзий не было, у экспертов не было, что это будет принято и быстро реализовано», – говорит он.

По его мнению, миротворцы на Донбассе – это хорватский сценарий урегулирования конфликта. «Введение миротворцев на условиях, которые выдвигает Украина и поддерживает Запад в том, чтобы они были по всей территории Донбасса, включая границу, – это хорватский сценарий, но не "Бури", а той части, которая называется "Восточная Славония", где такой сценарий был задействован, и он был четко прописан на два года», – продолжает Гарань.

При этом социолог отмечает, что развитие событий на Донбассе после введения миротворцев ООН зависит от их мандата. «В зависимости от того, что будет. Если это переходная администрация ООН, закрытая граница, выведены российские войска – тогда можно идти на определенные компромиссы. Для проведения выборов должны быть созданы условия, должен быть переходный период», – считает он.

Гарань добавил, что после введения миротворцев на Донбассе могут применить частичную амнистию для вооруженных формирований, чтобы избежать значительного сопротивления миротворческой миссии. «Неполная амнистия может быть. Мы должны понимать, что сейчас на Донбассе около 30 тыс. вооруженных людей. Если мы просто говорим, что все эти люди будут расценены, как предатели, и всех их ждет срок и уголовное наказание, это означает, что они будут сопротивляться, они не захотят этих изменений. Поэтому тут возможны варианты [амнистии], которые будут касаться рядовых, не участвовавших в убийствах, пытках, но это отдельная тема, и она не сейчас будет поднята», – сказал социолог.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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