На очередной встрече Сурков и Волкер будут говорить о миротворцах на Донбассе. Новости

В Украине считают, что США заинтересованы в реальной миротворческой миссии ООН на Донбассе, и именно об этом пойдет речь на предстоящих переговорах cпецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым. Об этом в эфире «5 канала» рассказала представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская.

«Господин Волкер 25-26 января будет в Украине. Он обязательно едет до встречи с Сурковым в Украине, и очень часто во время этих визитов встречается со многими заинтересованными сторонами, которые по-своему воспринимают роль Российской Федерации в конфликте, как например, отдельные народные депутаты, которые голосуют против признания России агрессором», – говорит она.

По ее словам, подобные встречи проходят на минской платформе в парламенте. «Это открытые форматы встреч, например, минская платформа в парламенте. Она существует, туда приглашаются депутаты всех фракций. На такие отдельные встречи приезжал Волкер. И с правозащитными организациями [он встречается], как мы знаем, он посещал восток. То есть он не просто так дистанционно понимает суть проблемы. И только после этого он встречается с Сурковым», – продолжает Айвазовская.

Она добавила, что диалог Волкера и Суркова будет продолжаться по вопросу ввода миротворческой миссии ООН на Донбасс. «Я убеждена, что один из ключевых вопросов встречи будет миротворческая миссия, продолжение разговора на эту тему. Это вряд ли будет что-то новое, вряд ли будут новые вводные позиции, но видение со всех сторон оно озвучивается и в этой тематике. США, по крайней мере, в особе Волкера, они заинтересованы в реальной миротворческой миссии, потому что этот конфликт не может быть преодолен без эффективной третьей стороны», – считает она.

Как сообщалось ранее, по словам Ольги Айвазовской, перед украинской дипломатией и президентом Петром Порошенко стоят задачи добиться решения вопроса по вводу миротворческой миссии ООН на Донбасс в этом году.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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