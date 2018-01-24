Эксперты подготовили рекомендации, как усилить влияние громад Донбасса на власть (Фото). Новости

Для национальных и местных общественных организаций, которые работают в Донецкой и Луганской областях, разработано пособие «Новый голос Донбасса: Как усилить влияние местных громад на власть». Об этом сообщает пресс-служба Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива.

Пособие разработано на основе количественных и качественных социологических исследований, проведенных фондом в мае-октябре 2017 года в рамках проекта «Реинтеграция Донбасса путем усиления общественного участия в решении местных проблем».

Исследования показали, что граждане Украины – жители Донецкой и Луганской областей – испытывают недостаток внимания со стороны государственных учреждений, несмотря на декларируемую на самом высоком уровне политику восстановления и реинтеграции Донбасса. А также, несмотря на значительные усилия общественного сектора, большинство людей не видят изменений к лучшему и не понимают, каким образом сложившаяся ситуация может измениться.

Привлеченные фондом эксперты, опираясь на результаты исследований, попытались сформулировать рекомендации для общественных организаций, воплощение которых может помочь восстановлению доверия граждан Украины на Донбассе к демократическим механизмам решения текущих проблем, влияния на стратегические вопросы будущего Донбасса и укрепления веры граждан в собственные силы.