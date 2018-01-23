Красные линии Минска: Миротворцы на Донбассе, а потом выборы. Новости

Украина не может пойти на уступки в переговорах по Донбассу в ряде принципиальных вопросов, а видение России ситуации по урегулированию конфликта на Донбассе кардинально отличается от украинской позиции, поэтому РФ всячески блокирует переговорный процесс. Об этом в эфире «5 канала» рассказала представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская.
«Есть красные линии для Украины. По амнистии – это вопросы военных преступлений, преступлений против человечества. Никто не может быть амнистирован, если он применял пытки и тому подобное», – говорит она.
По ее словам, также есть существенные противоречия среди участников минского процесса в видении проведения выборов на Донбассе. «По выборам – выборы не могут быть проведены каким-либо другим способом, чем после достижения необратимого безопасного этапа, с миротворцами или без, но миротворцы – это гаранты этого этапа безопасности. После определенного времени могут быть проведены выборы. Определенный период может быть – 3, 5, 10 лет», – рассказывает представитель Украины в политической подгруппе ТКГ.
Она отметила, что модальность проведения выборов на Донбассе не согласована. «Это не наша юрисдикция, это то поручение, которое дали лидеры "нормандской четверки" министрам иностранных дел – выполнить "дорожную карту". И эта цифра не может фигурировать в каком-то другом формате», – продолжает Айвазовская.
Представитель Украины в политической подгруппе добавила, что наибольшая сложность в минских переговорах – это отсутствие согласованной «дорожной карты» по выполнению Минских соглашений. «Речь идет о том, что "дорожная карта", которую должны были согласовать министры, и потом она должна была быть утверждена в "нормандском формате", она не согласована, потому что понятно, что Россия не хочет ничего согласовывать того, что способствовало миру в Украине или обеспечению суверенитета и территориальной целостности», – сказала она.
Как сообщалось ранее, по словам Ольги Айвазовской, перед украинской дипломатией и президентом Петром Порошенко в этом году стоят задачи добиться решения вопроса по вводу миротворческой миссии ООН на Донбасс.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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