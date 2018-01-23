Вся имеющаяся на Луганщине дорожная техника брошена спасать заметенные снегом дороги (Фото). Новости

Сегодня в ночь, с 22 на 23 января, значительно ухудшились погодные условия во всех районах Луганской области. Высота снежного покрова достигает 20-30 см, местами сугробы по полметра и выше. И хотя температура не снизилась до критических отметок, и составляет -5-10 градусов, порывы ветра достигали 25-30 м/с, местами ветер достигает 35 м/с. Сильный ветер привел к образованию снежных заносов на автомобильных дорогах общего пользования. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Луганской области.

Уточняется, что уже со второй половины ночи 23 января на дороги вышла вся мощная снегоуборочная дорожная техника. «По состоянию на 07:00 23.01.2018 года в ликвидации непогоды задействованы 95 единиц техники, в том числе более 30 комбинированных дорожных машин (КДМ), кроме КДМ привлечены тракторы и другие механизмы. Для ликвидации заносов будут задействованы шнеко-роторные механизмы», – говорится в сообщении.

По словам директора ГП «Луганский облавтодор» Александра Коротышки, ситуация осложняется очень сильным ветром. «Не успевают дорожники очистить снег, как через 30-40 минут дорогу снова засыпает. На данный момент нельзя выделить отдельные районы, где ситуация приобрела критический характер. Очень трудно по всем районам, по всей Луганской области. Почти вторые сутки дорожники работают без отдыха и днем, и ночью. Но благодаря оперативному реагированию, ситуация на дорогах контролируемая. Перекрытие дорог из-за непогоды не допущено», –подчеркнул Александр Коротун.

Днем ​​работы продолжены: зачистка от снега, посыпка опасных участков, спусков и подъемов. В первую очередь работы ведутся на дорогах государственного значения, но не забывают и о местных дороги. После очистки от снега специальная техника будет работать для обработки дорожного полотна противогололедными средствами, будет производиться обработка дорог песчано-соляной смесью.

«Безопасность на дорогах, оперативное реагирование на непогоду – такую ​​задачу ставит перед всеми службами руководитель Луганской облгосадминистрации – областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз. Именно стабильной, упорный и тщательную работу дорожников рассчитывают жители Луганщины», – подчеркивает начальник Службы автомобильных дорог в Луганской области Артем Арапов.

Сообщается также, что работает диспетчерская служба, происходит сотрудничество с сотрудниками ГСЧС и Национальной полиции.

Сотрудники структурных подразделений ГП «Луганский облавтодор» будут работать в усиленном режиме до стабилизации ситуации и полной ликвидации непогоды.

Кроме того, служба автомобильных дорог и ГП «Луганский облавтодор» обращаются к участникам дорожного движения с просьбой не мешать работе снегоуборочной техники и быть бдительными и внимательными в местах проведения работ, соблюдать требования Правил дорожного движения, заботиться о собственной безопасности и безопасности других.

При Службе автомобильных дорог создан график круглосуточного дежурства дорожников и специальной техники на автомобильных дорогах Луганщины. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону диспетчера Луганская область: +380 (64) 524 11 25, +380 (50) 305 16 49.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области временно запрещено движение большегрузного транспорта по автодороге общего пользования государственного значения М-03 Киев-Харьков-Должанский (от границы с Харьковской областью до г. Бахмут). Кроме того, полностью ограничено движение транспорта в с. Солнцевка, Николаевка и Новоелизаветовка Покровского района.

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