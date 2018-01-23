Житель Донецка рассказал о ценах на продукты в супермаркете (Фото). Новости

Житель Донецка Игорь Полтавец в соцсети рассказал о ценах на продукты питания и бытовую химию во временно неподконтрольном украинской власти городе.
Покупки он делал вчера, 22 января, в бывшем гипермаркете «Ашан». Сейчас это – торговый центр «Сигмаленд».
Цена за 1 кг:
- картофель – 22 руб. (11,58 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 23.01.18);
- лук репчатый – 14 руб. (7,37 грн);
- свекла – 17 руб. (8,95 грн);
- белокочанная капуста – 12 руб. (6,32 грн);
- морковь – 18,50 руб. (9,74 грн);
- огурцы корнишоны – 119 руб. (62,64 грн);
- яблоки сорта Симиренко – 62 руб. (32,64 грн);
- мандарины – 79 руб. (41,58 грн);
- лимоны – 88 руб. (46,32 грн);
- петрушка – 127 руб. (66,85 грн);
- зеленый лук – 135 руб. (71 грн);
- сыр «Черный герцог» – 459 руб. (241,58 грн);
- колбаса «Сервелат» торговой марки «Колбико» – 415,55 руб. (218,71 грн);
- свинина в шкуре – 175 руб. (92 грн);
- фарш говяжий, производства супермаркета – 210 руб. (110,53 грн);
- слоеное замороженное тесто – 65 руб. (34,21 грн).
Цена за упаковку:
- хлеб «Мюнхенский» – 24,75 руб. (13 грн);
- круассан – 8,20 руб. (4,32 грн);
- батон – 11,50 руб. (6 грн);
- томатная паста ТМ «Весела родина» 480 гр – 49 руб. (25,79 грн);
- пачка макарон ТМ «Макфа» 500 гр – 44 руб. (23 грн);
- сметана «Белорусская» 450 гр – 45 руб. (23,69 грн);
- пачка гречневой крупы в пакетиках для быстрого приготовления, 5 пакетов по 100 гр – 35 руб. (18,43 грн);
- пачка пшеничной крупы в пакетиках для быстрого приготовления, 5 пакетов по 100 гр – 32 руб. (16,85 грн);
- яйца, 10 шт в пластиковой упаковке – 67 руб. (35,27 грн);
- лавровый лист, пачка 10 гр – 17 руб. (8,95 грн);
- туалетная бумага, большая – 17 руб. (8,95 грн);
- зубная паста Colgate 50 мл – 91 руб. (47,90 грн);
- мыло Dove – 81 руб. (42,64 грн).
Сумма всего чека составила 1621 руб. (853 грн) «Кто бы что ни говорил, покупали продукты для себя, для своей семьи. Кто-то может, естественно, найти и дешевле, где-то и подороже», – отметил Игорь.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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