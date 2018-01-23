В Донецке горел трамвай . Новости

В Донецке сегодня, 23 января, около 9 утра по местному времени, по маршруту №3 загорелся трамвай. ЧП произошло в районе универмага «Радуга». Об этом сообщают пользователи соцсетей, разместив фото с места происшествия.
Другие детали неизвестны.
Пользователи активно обсуждают в сети это ЧП.
- Алексей Евгеньевич: «Уже 3-й вроде бы... Просто таки необходимо требовать у Бати трамвайный завод! Вот тогда заживем!..»;
- laokoon: «4-ка горить? Мабуть? тільки з депо. Розігрівається»;
- Cаня: «...Первый в мире турбированый трамвай. Испытания»;
- Пан Александр: «Хорошо горит».
Комментарии