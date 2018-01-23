В Донецке горел трамвай . Новости

В Донецке сегодня, 23 января, около 9 утра по местному времени, по маршруту №3 загорелся трамвай. ЧП произошло в районе универмага «Радуга». Об этом сообщают пользователи соцсетей, разместив фото с места происшествия.

Другие детали неизвестны.

Пользователи активно обсуждают в сети это ЧП.