В Донецке горел трамвай . Новости

В Донецке горел трамвай

23.01.18 16:48dnews.dn.uaНовости

Фото: соцсети

В Донецке сегодня, 23 января, около 9 утра по местному времени, по маршруту №3 загорелся трамвай. ЧП произошло в районе универмага «Радуга». Об этом сообщают пользователи соцсетей, разместив фото с места происшествия.

Другие детали неизвестны.

Пользователи активно обсуждают в сети это ЧП.

  • Алексей Евгеньевич: «Уже 3-й вроде бы... Просто таки необходимо требовать у Бати трамвайный завод! Вот тогда заживем!..»;
  • laokoon: «4-ка горить? Мабуть? тільки з депо. Розігрівається»;
  • Cаня: «...Первый в мире турбированый трамвай. Испытания»;
  • Пан Александр: «Хорошо горит».
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