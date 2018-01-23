Почти у всех паспорта Украины: Реакция «ЛНР» на признание их администрациями РФ. Новости

В «Луганской народной республике» практически все «госслужащие» имеют паспорта граждан Украины, а не Российской Федерации. Об этом, комментируя принятие закона №7163 о реинтеграции Донбасса, которым «Л/ДНР» признаны оккупационными администрациями РФ, в эфире одного из «республиканских» телеканалов, заявил «и. о. министра иностранных дел ЛНР» Владислав Дейнего.

«По этому закону мы являемся оккупационными Российскими властями. Так этот закон нас определяет. Значит, у нас с вами должен быть в кармане российский паспорт, завтра должна быть российская пенсия, и никаких претензий от Украины. Этот закон ничего не меняет по сути», – говорит он.

По его словам, у многих «чиновников ЛНР», наряду с «республиканским» паспортом, паспорта Украины. «Паспорта ЛНР получили уже достаточно много людей, но у многих остался украинский паспорт в кармане. У меня тоже этот паспорт все еще есть», – сказал Дейнего.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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