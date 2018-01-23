Для миротворцев на Донбассе в законе Украины должно быть слово «война», – эксперт. Новости

Для того, чтобы миротворческая миссия ООН была введена или хотя бы одобрена для введения на Донбасс, в украинском законодательстве должна быть четкая юридическая формулировка о войне или вооруженном конфликте, а в принятом законе №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» этого нет. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал военный эксперт Олег Жданов.
«По вопросу миротворцев мы остались на месте. Мы можем говорить, о чем угодно: о том, что завтра миротворцев дадут, о том, что мы назвали Россию страной-агрессором, оккупантом, как угодно. Но все наши декларативные лозунги ООН не примет никогда в жизни», – говорит он.
Он подчеркнул, что вооруженный конфликт должен быть официально закреплен в национальном законодательстве страны, претендующей на миротворческие войска ООН. «Для ООН, чтобы применить в Устав ООН, нужны четкие формулировки и четкая юридическая позиция государства, а для получения миротворческой миссии нужно слово "война": или это будет "вооруженный конфликт", или "война". В любом случае – это должны быть боевые действия, официально зафиксированные», – продолжает Жданов.
По его словам, вид вооруженного конфликта может быть разный. «Не важно, какой это будет вооруженный конфликт или война: этнический, религиозный, межгосударственный – все равно. Наличие слова "война", "вооруженного конфликта" дает право применить Устав ООН и претендовать на получение войск ООН в качестве миротворческой миссии. Никто протоколы обходить не будет, которые прописаны в Уставе Организации Объединенных Наций», – отметил эксперт.
Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 19 января депутаты Верховной Рады Украины заблокировали возможность подписания закона №7163, предложив отменить результаты голосования соответствующим проектом постановления №7163-П.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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