Житель Мариуполя с тяжелой формой инвалидности открыл интернет-магазин для продажи работ переселенцев (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) бывший воспитанник общественной организации «Поверь в себя» открыл интернет-магазин для продажи handmade-вещей.

Алексею Дидашу – 31 год. Парень болен детским церебральным параличом (ДЦП). Начинающий предприниматель говорит, чтобы создать интернет-магазин, ему понадобилось 2 месяца. «Вы знаете, было довольно сложно. Но при желании это все возможно. А желание есть», – поделился он.

Все товары интернет-магазина изготовлены руками людей с тяжелой формой инвалидности. Большинство – переселенцы. «Мы делаем такие определенные картинки, используем природные материалы из пшена – пшено красится определенным образом. Сердечки делаем, подставки под чашки из кофе, украшаем звездочками бадьяна, корицей. Чашка горячая, они начинают пахнуть», – рассказала преподаватель клуба «Поверь в себя» Александра Горюненко.

Собственное дело Алексей начал на грантовые деньги. 1 тыс. долларов потратил на покупку компьютера и другого оборудования. «Это проект, который реализует Национальная ассамблея людей с инвалидностью у нас в Украине. Этот проект дошел и в Мариуполь. Здесь были такие тренинги по написанию грантовых предложений. Алексей написал и выиграл грант-заявку на открытие интернет-магазина», – сообщила директор ОО «Поверь в себя» Елена Кравченко.

Ассортимент товара Алексей планирует разнообразить украшениями: изделия из бисера, декупаж и т.п.

По материалам видеосюжета «UA: ДОНБАСС» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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