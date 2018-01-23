В Донецке люди хотят выйти на митинг за вовращение связи Vodafon, – cоцсети. Новости

Завтра, 24 января, в центре неподконтрольного Донецка на площади Ленина планируют собраться горожане, которые хотят восстановления мобильной связи украинского оператора Vodafon. Призыв прийти на митинг распространяется в соцсетях.

«Друзья! Завтра, 24.01.18 собирается другая группа в поддержку восстановления связи Водафон в Донецке, кто за то, чтобы присоединиться к ним и объединить наши усилия, чем нас больше, тем лучше. Просим не остаться безучастным!!!», – пишут пользователи.

Александр Николаевич: «Завтра молодежь из нескольких групп ВКонтакте собирается на сходку»;

Hochu*domoy: «Делаем ставки - сколько выйдет, пять или шесть человек?».

Кроме того, есть и призывы не ходить на этот митинг в целях безопасности, поскольку подобные акции в «ДНР» запрещены.

Также люди собирают подписи под петицией «мнистру связи ДНР».

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор.

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