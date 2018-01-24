Порошенко и Волкер обсудили реинтеграцию Донбасса и миротворцев. Новости

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным посланником президента США по Украине Куртом Волкером. Об этом 23 января сообщили в пресс-службе главы государства.

Петр Порошенко и Курт Волкер обсудили активизацию международных усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Была высказана серьезная обеспокоенность в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений Минских договоренностей в сфере безопасности.

Также собеседники подчеркнули, что «абсолютными приоритетами являются консолидация режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и вывод из Украины российских оккупационных войск».

В ходе разговора отмечалось, что Москва должна продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН на неподконтрольном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы.

Петр Порошенко и Курт Волкер приветствовали освобождение украинских заложников в конце прошлого года и важность завершения этого процесса.

Также в пресс-службе сообщили, что было привлечено внимание к принятию Закона Украины о реинтеграции оккупированных территорий как элемента общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны отметили приоритетность мирного, политико-дипломатического пути урегулирования ситуации на Донбассе.

Ранее сообщалось, что на этой неделе cпецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер планирует посетить Украину. Для того, чтобы ознакомиться с ситуацией в регионе, Волкер в среду, 24 января, планировал поехать на восток Украины, а уже 25 января провести встречи с украинскими должностными лицами в Киеве. В пятницу, 26 января, в Дубае Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.

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