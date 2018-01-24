Все на мост! Как в Донецке ловят Vodafone на путепроводах (Фото, видео). Новости

Уже две недели в «ДНР» отсутствует сигнал украинского мобильного оператора Vodafone. Попавшие в «мобильную западню» жители пытаются отыскать районы, куда добивает сигнал Vodafone с подконтрольной Украине территории.
Так, в Донецке после исследования крыш многоэтажек микрорайона Текстильщик, новыми объектами изучения на предмет связи стали мосты и путепроводы. Жители отмечают, что хороший сигнал есть в Кировском районе на Рутченковском мосту (железнодорожная станция «Рутченково») и Лидиевском мосту (железнодорожный мост при въезде в поселок Лидиевка).
О приеме сигнала на мосту станции «Рутченково» уже знают многие, поэтому ежедневно здесь можно увидеть следующую картину:
Фото: соцсети
А дончанин Александр Николаевич на предмет приема сигнала оператора исследовал Лидиевский мост. «Нахожусь на Лидиевском мосту под высоковольтной линией. В этом месте полная шкала "Водафона". "Феникса" тоже полная шкала, но 2G-интернет работает здесь в два раза хуже, чем интернет от "Водафон"», – констатирует дончанин.
Он отмечает, что с моста никому не звонил, т.к. в этот раз у него была цель – скачать базу своих клиентов с WhatsApp и привязать мессенджер к номеру МТС (Vodafone), что он успешно и сделал на мосту через мобильный интернет Vodafone.
«Так что приезжайте на мост, становитесь под высоковольтную линию, здесь все хорошо. Но если отходить в сторону, то сила сигнала на две шкалы сразу снижается», – заключает Александр Николаевич на своем видео.
Наличие связи 23 января на Лидиевском мосту подтверждает и дончанин Игорь:
«На Лидиевском мосту»
Также жители констатируют, что сигнал украинских операторов можно поймать на Петровском путепроводе (микрорайон Текстильщик, при въезде в Петровский район), Куйбышевском мосту (Куйбышевский район) и Путиловском мосту (Киевский район).
Относительно взорванного Путиловского моста дончане уточняют, что стоять на нем с мобильным телефоном не безопасно в связи с близостью донецкого аэропорта и зоны боевых действий ясиноватского и авдеевского направлений. (Отметим, что 10 января на мосту был ранен мужчина, он получил осколочные ранения шеи, левого плеча и правой ноги).
А вот на мосту железнодорожного вокзала Донецка сигнал никому поймать не удалось.
В соцсетях по-разному отреагировали на информацию о мобильной связи на путепроводах:
- Татьяна: «Кошмар! А на секундочку, 21-й век на дворе!»;
- Ирина: «Боже! Какое унижение для людей! Какая мразь за это ответит!»;
- Виталий: «Собираю 4 человека... едем на Лидиевский мост. Бензин делим на всех!»;
- Татьяна: «Теперь это место встречи. Чтобы кому-то дозвониться, им тоже нужно будет быть на этом мосту»;
- Геннадий: «Так, поставить будку шлагбаум и торговать связью!»
- Катя: «Скоро туда будет платный проход»;
- Алика: «Прям, как в Докучаевске. Уже два года связь только в поле».
Ну, а в продолжении идеи искать сигнал Vodafone на возвышенностях, многие предлагают начать исследовать терриконы, «должно по идее тоже ловить».
С последним перечнем адресов и ориентиров, где в «ДНР» принимается сигнал Vodafone, можно ознакомиться в материале Где ловит МТС в «ДНР»: Города, ориентиры, карты.
Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).
С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов.
В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.
19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор.
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